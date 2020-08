Gaetan (Mariés au premier regard 3) séparé de Tanya ?

Quelques mois après la rupture de Romain et Delphine, c'est au tour d'un autre candidat de Mariés au premier regard de se retrouver célibataire : Gaetan. Après l'échec de sa relation avec Claire, autre candidate de la saison 3 dont il divorçait en juillet 2019, il retrouvait l'amour avec une certaine Tanya. Après s'être fiancés, les deux amoureux se sont pacsés et ont acheté une maison ensemble ! En gage de leur amour, ils se sont même fait un tatouage commun... Sauf que, depuis plusieurs semaines maintenant, Gaetan et Tanya se font très discrets sur les réseaux sociaux et ne postent plus de photos ensemble. Auraient-ils rompu après un et demi de relation ?

Gaetan et Tanya séparés ?

Il semblerait bien, à en croire le post de Kevin, autre candidat de Mariés au premier regard qui s'était marié avec Marlène : "On n'aura pas trouvé l'amour grâce à la science mais on a trouvé une belle amitié ! Je suis donc passé du sud ouest au sud est pour vivre peut-être ma meilleure vie ! Mes copains et ma famille vont me manquer, c'est sûr, mais c'est pas le bout du monde là où je suis ! C'est donc parti pour de nouvelles aventures #coloc #amigo #party #boatparty #loupgarou".