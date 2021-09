Kevin Guedj oublié par certains Marseillais pour son anniversaire ? "On sait qui sont les vrais"

Le futur mari de Carla Moreau ajoute : "Moi, c'est ça qui me fait plaisir et avancer, les gens que j'aime, qui sont là pour moi et d'autres que je ne connais pas et qui me donne la force d'avancer et de ne rien lâcher... Tu peux avoir des doutes, des craintes, des peut-être, des je ne suis pas sûr. Crois en toi et fais les choses à fond ! Oublie les rancoeurs, les doutes et avance ! Merci à ma famille d'être plus présente que jamais et les gens qui m'ont jamais lâché de près ou de loin. On sait qui sont les vrais !" Kevin Guedj ne cite aucun nom dans son post, mais les Marseillais semblent bien viser, d'autant plus que le contact est rompu avec certains depuis l'affaire de sorcellerie.