Kev Adams réagit au plagiat chez les comiques : "Je n'ai jamais volé une blague"

Invité de l'émission Cul Sec de Morgan Niquet sur la chaîne YouTube Morgane VS, Kev Adams a eu le droit à de nombreuses questions sur sa carrière. Après avoir assuré qu'il assumait sa filmographie et que tous ses projets cinématographiques ont toujours été dictés par la passion et l'envie, le comédien / humoriste est revenu sur un sujet qui a fait polémique ces dernières années : le plagiat dans le monde de la scène.

Kev Adams vs le plagiat chez les humoristes

Souvenez-vous, de nombreux humoristes français ont récemment été accusés par un internaute du nom de CopyComic d'avoir volé des blagues à d'autres stars de l'humour à l'étranger. Et comme l'a confié Kev Adams, s'il n'a pas cautionné la réaction du public face à ces accusations, il s'est néanmoins fortement penché sur la question, "C'est un débat qui m'a vraiment touché, dans lequel je me suis senti inclus."

Cependant, n'allez pas croire que la star de la franchise Les Profs s'est senti menacé par de telles accusations. Il l'a immédiatement assuré à Morgan Niquet, tous ses sketchs joués sur scène sont les siens et ceux de ses auteurs, "Ce qui est sûr et certain, pour ne parler que de moi, c'est je ne l'ai jamais fait [voler une blague]. Et surtout c'est vérifiable."

Malgré un désaccord avec la façon de procéder de CopyComic, "La chasse aux sorcières ne m'a pas plu, ce côté 'il faut trouver les coupables et leur tirer une balle dans la tête', c'était pas mon délire", Kev Adams est en effet satisfait de l'éthique de la personne derrière un tel compte, "Ce vengeur masqué qu'est CopyComic avait posté un truc qui m'avait beaucoup touché, il avait écrit, 'Arrêtez de me demander une vidéo sur Kev Adams. Et arrêtez de m'envoyer de faux extraits de trucs qu'il aurait soi-disant volés parce qu'il n'y en a pas non plus.' Et il avait écrit un truc du genre 'T'as le droit d'aimer ou non, mais par contre n'inventons pas des trucs de vol'."

Double dose de travail pour être en paix

Selon Kev Adams, le plagiat est d'ailleurs un sujet qui le préoccupe tellement qu'il fait absolument tout pour ne pas se retrouver mêlé à une telle polémique. Après avoir rappelé, "Je n'ai jamais volé une blague. Tout ce que tu trouveras dans mes spectacles ça m'appartient, c'est à moi", l'humoriste s'est laissé aller à une étonnante confidence, "Ça fait plusieurs années avec les gens avec qui je travaille qu'on vérifie. On écrit une vanne, parfois on a eu une idée, mais on est tous des êtres humains, on vit tous des trucs similaires, donc t'es pas à l'abri que quelqu'un a eu la même idée. Donc souvent on vérifie."

Et visiblement, pour celui qui considère que "le travail artistique d'un humoriste c'est de créer son matériel", cette auto-censure peut aller très loin. "Je me rappelle que pour mon dernier spectacle j'avais écrit un sketch sur la première fois que j'ai fait un lit tout seul. C'était tout un sketch physique dessus, j'étais super heureux, j'ai commencé à le tester" a-t-il ainsi confié, avant de révéler, "Et je me souviens qu'une personne avec qui je travaille est venue me voir et m'a dit 'je crois que Florence Foresti a fait un truc un peu similaire, c'est pas la même chose, mais un peu similaire'. Et du coup on l'a tout de suite dégagé."

Le message est passé !