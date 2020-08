Kev Adams assume-t-il tous ses films ? Le comédien se confie sur sa carrière

Il y a quelques jours, Morgan VS (Morgan Niquet de son vrai nom) a lancé un nouveau concept sur YouTube intitulé Cul Sec qui a vu Kev Adams - qui n'est autre que son pote dans la vraie vie, inaugurer ce premier numéro en tant qu'invité. L'occasion pour l'humoriste de faire parler sa passion pour l'alcool et de répondre à de nombreuses questions très intéressantes sur son parcours.

Des films toujours assumés

A cet effet, la star de la franchise Les Profs - qui pourrait prochainement revenir au cinéma, n'a pas échappé à une question sur sa filmographie, "Est-ce que tu as déjà fait un film pas ouf ?". Réponse de l'intéressé, "Oui certainement. Je pense qu'il faut toujours être très objectif par rapport à ce que tu fais." Kev Adams l'a ensuite précisé, "Je défends tout ce que je fais, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un avis. Parfois je revois des films et je me dis, 'objectivement, celui-là, c'est pas mon préféré'".

Cependant, l'acteur a tenu à mettre les choses au clair : tous ses choix ont toujours été dictés par l'envie et la passion. Chahuté par Morgan VS sur la façon qu'il a de toujours monter au créneau pour défendre ses films, Kev Adams a révélé, "Non, je m'en tape [qu'on se moque de ses films]. Là où je te réponds, c'est quand tu m'écris 'Kev, avoue que Aladin on t'as un peu forcé à le faire et que toi t'étais pas hyper chaud'. Bah là je te réponds longuement, 'Non. J'assume ce que j'ai fait, je l'ai choisi tout seul comme un grand, j'ai été au bout du projet, j'ai kiffé le faire en plus'". Et de conclure, "Et je trouve franchement que c'est pas le pire film que j'ai fait !"

Une passion pour la comédie

Par ailleurs, Kev Adams est également revenu sur sa série Soda diffusée entre 2011 et 2015 sur M6/W9. Après avoir balancé, "Tu m'as dit 'Franchement avoue, Soda c'était de la merde', tu m'as envoyé ça. J'ai encore le message", le comédien a révélé la raison qui le pousse à être personnellement très fier de cette comédie, "Moi Soda, c'est comme toi avec les Cours Florent, c'est mon école. J'ai appris avec Soda, c'est ma famille, je les défendrai toujours. L'équipe Soda, on est ensemble !"

Enfin, si vous aimeriez voir Kev Adams changer de registre et se lancer dans des rôles plus dramatiques, sachez que cette ambition n'est pas encore la sienne. Malgré une performance saluée par beaucoup dans le film Un sac de billes, il se sent plus challengé par des rôles dans des comédies, "Le plus dur à faire au cinéma, à la télé ou sur YouTube, c'est la comédie. Faire rire deux gars différents, avec des éducations et psychologies différentes, dans une même salle de ciné, c'est super dur. Alors que les faire pleurer... on pleure tous de la même chose."