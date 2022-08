Kendji Girac : "Je n'en dormais même plus la nuit", ce nouveau rôle qui le stresse

Par Mathis Ferrut Journaliste people, télé, télé-réalité Passionné par le monde des médias depuis son plus jeune age, la télévision n’a aucun secret pour lui. Loft Story, Star Academy, Secret Story, les Ch’tis, les Marseillais… Il est une véritable encyclopédie de la télé-réalité. Il est aussi un fan de sport (particulièrement de football et du Paris Saint-Germain) et de musique. Il écoute de tout et ses playlists en surprennent plus d’un !

Depuis sa victoire dans The Voice en 2014, Kendji Girac enchaîne les tubes et les succès. Le chanteur est un "touche à tout" et s'est récemment lancé dans un tout nouveau projet, en plus d'être coach dans la nouvelle édition de The Voice Kids. Un défi que Kendji attendait depuis longtemps et qui lui a causé beaucoup de stress, au point même de ne plus en dormir. Il s'est confié dans une interview...