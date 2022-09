Kendji Girac flippe que sa mère tombe sur ses scènes intimes dans Champion : "Si un jour je vois le téléfilm avec elle..."

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Après la musique, Kendji Girac devient acteur ! Révélé dans The Voice en 2014, il tient son tout premier rôle dans le téléfilm Champion, diffusé sur TF1 ce lundi 5 septembre 2022 et déjà dispo sur Salto. Il y incarne Zack, un jeune menuisier illettré. Pour les besoins du téléfilm, le chanteur et jeune papa a dû jouer pour la première fois devant une caméra et n'a pas échappé à quelques scènes intimes. Des moments pas toujours faciles pour lui comme il le confie dans une interview.