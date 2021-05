Katy Perry critiquée pour ses poils aux jambes : elle recadre un juré d'American Idol

Katy Perry recadre son collègue d'American Idol

Après avoir repartagé la story Instagram de son collègue d'American Idol, Katy Perry a gentiment recadré Luke Bryan. La maman a rappelé avoir accouché de son premier enfant, une fille prénommée Daisy Dove, et n'a donc pas forcément le temps de se raser ou de s'épiler. "Non ! Je n'ai pas le temps ! Je préfère faire des câlins à ma fille !" a-t-elle ainsi répondu, avec le hashtag #MOMSKNOW, soit "les mamans savent" en français. Et même si la chanteuse avait le temps, c'est son corps et donc son choix de se laisser pousser les poils aux jambes.

Lors d'un précédent épisode du télé-crochet, Katy Perry avait d'ailleurs avoué à une candidate, Cassandra Coleman : "En tant que nouvelle mère, je n'ai pas beaucoup de temps, alors j'ai arrêté de me raser les jambes". "Mais quand tu as chanté, les poils de mes jambes ont poussé d'un centimètre et demi. Des frissons dans tout le corps ! C'était incroyable" avait-elle ajouté.