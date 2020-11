Katherine McNamara dévoile une chanson et annonce se remettre à la musique

Celle qui incarne aussi Mia Smoak Queen (la fille d'Oliver Queen et de Felicity Smoak) dans la série Arrow, qui devrait avoir droit à un spin-off (avec Mia, Laurel et Dinah) a précisé : "J'ai voulu commencer par ce morceau car il me semblait être un thème pour l'année. Quand la vie est incertaine et que tout s'évapore - faites un acte de foi, prenez un risque, faites confiance à votre coeur".

Interrogée par Just Jared, Katherine McNamara s'est confiée sur cette chanson si importante à ses yeux. "C'est prendre un risque, suivre son coeur et donner une chance à quelque chose, même si cela semble peu probable" a-t-elle déclaré : "En matière de vie et d'amour, s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que vous devez rester ouvert à la possibilité de tout ce que la vie vous réserve, en bien ou en mal. Peut-être que ce sera une fin heureuse, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est une chance d'apprendre et de grandir en tant que personne".

L'actrice de Shadowhunters et Arrow avoue se remettre à la musique

L'artiste a aussi avoué vouloir sortir un EP ou un album dans les prochains mois. "J'aimerais bien finir par le faire. J'étais sur la bonne voie il y a quelques années, mais j'ai passé quelques bonnes années à combattre les démons dans Shadowhunters, puis à me battre pour sauver Star City dans Arrow, alors ma musique a fini par être mise en veilleuse pendant un certain temps" a-t-elle détaillé.

"Cette année m'a donné le temps de repenser et de restructurer pour me permettre d'y revenir en attendant que le monde guérisse. J'envisageais en fait de sortir ces titres sur un EP et de l'appeler ARCHIVES, mais j'ai décidé de les sortir en single à la place" a-t-elle raconté, "Quoi qu'il en soit, cela m'a rappelé combien j'aime faire de la musique - ce n'est que le début - où qu'elle puisse mener", car "cela m'a tellement manqué de faire de la musique".

Katherine McNamara qui jouait également dans la trilogie Le Labyrinthe avec Dylan O'Brien a ajouté : "J'ai commencé comme danseuse, donc la musique a toujours été mon échappatoire, que je chante, danse ou conduise ma voiture", "c'est le seul aspect de ma production créative dans lequel je ne joue pas un personnage et où je mets un petit bout de mon âme à la disposition des gens qui écoutent. Mais j'aime le frisson de ce risque - il me pousse à m'ouvrir à la créativité d'une nouvelle manière".