Kate Winslet harcelée sur son poids dans Titanic : "Ils étaient choquants, critiques et cruels"

Kate Winslet confie : "Les gens parlaient beaucoup de mon poids"

Après vous avoir fait découvrir 8 secrets sur le film culte, Kate Winslet qui jouait Rose dans Titanic face à Leonardo DiCaprio qui incarnait Jack, s'est confiée sur cette époque de sa vie. Oui, le long-métrage de James Cameron l'a fait connaître au grand public et lui a permis de lancer sa carrière à Hollywood. Mais en revanche, elle n'avait pas imaginé que les médias la critiqueraient autant sur son poids.

Dans une longue interview pour The Guardian, l'actrice s'est en effet souvenue avoir été harcelée sur sa taille et son nombre de kilos à l'époque de Titanic, alors qu'elle était seulement âgée de 19 ans lors du tournage. "Dans ma vingtaine, les gens parlaient beaucoup de mon poids. Et on m'appelait pour commenter mon physique" a-t-elle déclaré, "Et puis, on m'a collé l'étiquette d'être courageuse et franche. Non, je ne faisais que me défendre".