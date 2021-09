Kate (Netflix) : une suite possible ? Mary Elizabeth Winstead donne son avis

Non, il n'y a pas que des comédies romantiques sur Netflix ! La plateforme propose aussi des films d'action comme Tyler Rake avec Chris Hemsworth, The Old Guard avec Charlize Theron ou bien Kate. Dans le long métrage réalisé par Cédric Nicolas-Troyan, Mary Elizabeth Winstead incarne une tueuse à gages qui a 24 heures pour se venger de ses ennemis. Un film bourré d'action qui, malgré sa fin, pourrait bien avoir une suite.

Mary Elizabeth Winstead ne dit pas non à un suite (malgré la mort de son perso)

C'est en tout cas ce que laisse entendre Mary Elizabeth Winstead dans une interview donnée à Hollywood Life. A la fin de Kate, son personnage meurt... mais cela ne veut pas pour autant dire qu'un 2e volet est impossible selon l'actrice. "S'il y a un moyen de continuer Kate, je serais plus qu'heureuse car je me suis éclatée" a confié la star, laissant penser qu'une suite n'est pas totalement à exclure, même si rien n'est officiel pour le moment. Vu le succès de Kate sur Netflix (le film est numéro 3 des programmes les plus vus ce mardi 14 septembre en France), on peut imaginer que la plateforme veuille commander un 2e film.

L'actrice se confie sur les scènes de combat

Dans son interview, Mary Elizabeth Winstead a aussi évoqué les nombreuses scènes de combat intenses qu'elle a dû tourner dans Kate. "J'ai eu de la chance car j'avais tourné un film avant avec le même chorégraphe des cascades (...) Donc j'avais déjà un peu d'entraînement" confie l'actrice.