Karim Benzema de retour à la Coupe du Monde 2022 ? Ses photos provoc' cachent-elles un message pour les Bleus ?

Initialement convoqué pour participer à la Coupe du Monde 2022, Karim Benzema a finalement été contraint de déclarer forfait avant le début de la compétition, la faute à une blessure survenue lors d'un entrainement. Une situation qui avait rapidement fait déprimer tous les supporters, mais qui n'a pas bouleversé l'Equipe de France.

Tandis que certaines rumeurs ont récemment laissé entendre que les coéquipiers de Kylian Mbappé se sentiraient mieux aujourd'hui sans la présence du Ballon d'Or 2022, les Bleus ont parfaitement entamé leur parcours dans ce tournoi international avec deux victoires en deux matchs et une première place (quasiment) assurée.

Karim Benzema de retour avec l'Equipe de France à la CDM 2022 ?

Aussi, c'est peu dire que l'article de RMC Sport publié ce lundi 28 novembre n'est pas passé inaperçu. Tandis que les médias espagnols ont annoncé que Karim Benzema était sur le point de reprendre l'entraînement du côté de Madrid, déjà guéri de sa blessure, le site sportif a de son côté rappelé un point de règlement très important : "Il est toujours officiellement inscrit sur la liste des Bleus pour ce Mondial, est donc toujours en capacité de revenir au sein du groupe".

Autrement dit, dans le cas où Benzema serait réellement rétabli et apte physiquement, Didier Deschamps pourrait le rappeler à tout moment afin de le réintégrer au groupe et lui permettre de participer à la potentielle suite de la Coupe du Monde. Une info qui a rapidement excité les supporters, d'autant plus que l'attaquant français est le premier à jouer avec leurs espoirs depuis plusieurs heures.

L'étrange comportement de KB9 sur Instagram

Comme on peut le découvrir sur Instagram, non seulement Benzema a posté une photo de lui en train de faire du vélo, sous-entendant qu'il était prêt physiquement, mais il a également mystérieusement liké le post de Theo Zidane qui, en plus de mettre en scène KB9 à l'entraînement à Madrid, annonçait en légende "Tout est possible". Enfin, il a posté deux photos très spéciale en story : une de lui à l'aéroport et une autre de Ronaldo à... la Coupe du Monde.

Autant dire que là non plus, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les internautes s'imaginent une happy ending. Selon eux, tout indiquerait en effet que Benzema est bel et bien prêt à retrouver l'Equipe de France au Qatar et qu'il est justement en train de semer des indices pour annoncer son grand retour ! Alors, véritable réalité ou simple fantasme impossible ? On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer.