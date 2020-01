Justin Bieber de retour : le nom et la date de sortie de son nouvel album dévoilés ?

Le 24 décembre 2019, Justin Bieber a offert un très beau cadeau de Noël à ses fans : il a annoncé son retour avec une tournée aux États-Unis, une série documentaire intitulée Seasons et son nouveau single Yummy. Un nouveau single chill et sensuel, adressé à Hailey Baldwin, dévoilé ce vendredi 3 janvier. Le chanteur a enfin dévoilé un petit avant-goût de son prochain album, le premier en 4 ans, mais quand ses fans auront-ils la chance de pouvoir l'écouter en intégralité ? Pour le moment, Justin Bieber n'a annoncé aucune date de sortie.

Le nom et les collabs du nouvel album de Justin Bieber dévoilé ?

Il faut donc encore patienter, désolé. En attendant, TMZ a essayé de se renseigner sur ce nouvel opus auprès d'un proche du Bieb's. Si l'on en croit la source anonyme, l'interprète de Baby aurait collaboré avec Post Malone, Travis Scott et Kehlani et aurait prévu de sortir son album en mars, le mois de son anniversaire. Cette dernière a aussi révélé que le projet s'intitulerait "Forever"... et comme par hasard, Justin Bieber s'est fait tatouer ce mot sur le coup en décembre, comme il l'a fait pour ces deux derniers albums "Purpose" et "Believe". Simple coïncidence ? Peut-être puisque TMZ précise ensuite qu'aucun nom n'aurait encore été décidé.