Just Riadh : "Mon frère Wissam est la reusta de son collège" (interview)

"Aujourd'hui il est content, c'est la reusta"

Just Riadh nous avait révélé préparer un feat. avec Michou lors d'une interview Match ou Next pour la promo du film 30 jours max (de et avec Tarek Boudali). L'influenceur a accordé une nouvelle interview à PRBK, un Off Screen, pour nous raconter son parcours. Et en plus de nous parler de ses débuts et de son métier, la star des réseaux s'est confié sur son petit frère, Wissam. Ce dernier est devenu une star de son collège depuis qu'il tourne des vidéos avec son frangin.

L'humoriste qui a validé les Reels sur Instagram a précisé que c'est lui qui a demandé à son petit frère de venir dans ses vidéos, sans y réfléchir. "Je l'ai mis dans le bail sans qu'il me le demande" a ainsi expliqué Just Riadh, "Mais crois-moi qu'aujourd'hui il est content, c'est la reusta" de son école. "Hey Wissam, t'es la reusta de ton collège" a-t-il ainsi lâché, "il traîne avec les 3èmes, les filles le kiffent et tout frère". Grâce à la notoriété de son grand frère et au fait qu'il soit souvent dans ses vidéos Insta et YouTube, Wissam aurait donc tout le collège à ses pieds, ce qui amuse beaucoup Just Riadh.

