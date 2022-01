Jujutsu Kaisen : pas de saison 2 pour l'anime ? MBS réagit à l'avenir de la série

C'est le 27 mars 2021 que l'épisode 24 de la saison 1 de l'anime Jujutsu Kaisen, adapté de l'oeuvre de Gege Akutami, a été diffusé sur MBS (Japon) et Crunchyroll / Wakanim (France). Et depuis ? Plus aucune nouvelle. Alors que l'adaptation s'est arrêtée au chapitre 63 du manga sur les 172 déjà publiés (histoire toujours en cours), aucune saison 2 n'a encore été officialisée par les producteurs.

L'avenir de Jujutsu Kaisen encore flou, mais...

De quoi comprendre que la série ne devrait donc jamais avoir le droit à une suite sur nos écrans ? On vous rassure, c'est heureusement peu probable. Si aucune décision ne semble avoir encore été prise aujourd'hui, Yōichi Mushiaki - président de MBS, a néanmoins laissé entendre que la situation devrait évoluer positivement dans les jours / semaines à venir.

"Pour l'instant, j'aimerais que vous patientez tous encore jusqu'à ce que l'on arrive à formuler un plan concret", a-t-il dans un premier temps dévoilé lors d'une conférence de presse. Puis, il l'a ajouté ensuite, "Mais je pense que nous devrions réussir à mettre en place un développement qui devrait être à la hauteur de vos attentes". Autrement dit, l'anime est toujours en vie en coulisses, il faudra simplement faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir découvrir cette saison 2 sur nos écrans.

Le film va-t-il sauver l'anime ?

Une déception ? Oui, mais celle-ci est finalement peu surprenante. Le 24 décembre dernier au Japon, le studio MAPPA a dévoilé au cinéma Jujutsu Kaisen 0, un film d'animation adapté du manga éponyme faisant office de prequel à cet univers. Un projet qui lui a logiquement pris du temps à créer (ce qui explique l'état de la série), mais qui a également été pensé afin de permettre à Gege Akutami de reprendre un peu d'avance avec son manga vis-à-vis de l'anime. On s'en souvient, il a régulièrement été contraint de faire des pauses ces derniers mois, ce qui a retardé le développement de son histoire. Ce projet ciné était donc un mal pour un bien.

Le point positif, c'est que Jujutsu Kaisen 0 pourrait même indirectement permettre à Jujutsu Kaisen de s'offrir un avenir radieux à la télévision avec une potentielle saison 3 déjà validée. La raison ? En quelques semaines seulement, ce film - qui n'était pas une priorité à la base, est déjà devenu le 64ème plus gros succès de l'histoire au box office japonais avec plus de 6 200 000 entrées pour près de 75 millions de dollars de recettes ! De quoi prouver à MBS que le public est présent pour la licence.