Joss Whedon "grossier" et infecte ? Il contre-attaque et s'en prend à Gal Gadot et Ray Fisher

Les coulisses des tournages sont parfois beaucoup moins joyeuses qu'on peut le penser. Après les accusations de harcèlement contre Mark Schwahn, créateur des Frères Scott, c'est Joss Whedon qui a été au centre de graves accusations. En juillet 2020, Ray Fisher qui jouait Cyborg dans Justice League a accusé le réalisateur d'avoir été "abusif" et "grossier" avec lui sur le tournage du film. L'acteur a dénoncé son comportement et une enquête interne avait été lancée.

Des accusations ensuite confirmées par Gal Gadot (Wonder Woman) qui, elle, a expliqué qu'elle aurait été menacée : Joss Whedon aurait laissé entendre qu'il pourrait nuire à sa carrière si elle n'enregistrait pas certaines scènes, qu'elle ne jugeait pas adaptées à son personnage. Pour enfoncer le clou, Charisma Carpenter avait accusé le showrunner de Buffy contre les vampires de l'avoir mal traitée sur le tournage de la série, la traitant de "grosse" alors qu'elle était enceinte. Des propos confirmés par Michelle Trachtenberg (Dawn) et Amber Benson (Tara).

Ray Fisher, un "mauvais acteur", Gal Gadot et des problèmes d'anglais ?

Un an après, c'est dans un portrait publié dans le New York magazine que Joss Whedon a répondu aux accusations contre lui... et c'est franchement gênant et bancal. Dans l'article, le réalisateur de 57 ans s'attaque directement à ses accusateurs et dément tout en bloc. Concernant Justice League, il explique qu'il y aurait eu des tensions entre lui et les acteurs suite à son arrivée pour remplacer Zack Snyder, à cause de sa "vision" de leur travail. Concernant Ray Fisher, dont le rôle dans Justice League a été réduit drastiquement, Joss Whedon se justifie en disant... qu'il est simplement mauvais et que l'histoire du personnage n'avait "pas de sens" selon lui. Jugeant que les propos de l'acteur n'étaient "ni vrais et ne méritent pas d'être discutés", l'homme juge aussi Ray Fisher : "Nous parlons d'une force du mal. Nous parlons d'un mauvais acteur dans les deux sens du terme" s'est-il contenté de lâcher.

Et attention, c'est encore mieux pour les accusations de Gal Gadot. Selon lui, l'actrice n'aurait tout simplement pas compris ce qu'il a voulu lui dire, elle qui n'est pas de nationalité américaine (Gal Gadot est née en Israël). "Je ne menace pas les gens. Qui fait ça ? L'anglais n'est pas sa langue maternelle et j'ai tendance à utiliser un langage fleuri" a-t-il expliqué. Ok... Enfin, concernant les accusations de Charisma Carpenter, Joss Whedon a également démenti (évidemment). "La plupart de mes expériences avec Charisma étaient charmantes. Je ne l'ai pas insultée de grosse, évidemment non" a-t-il déclaré.

Ray Fisher et Gal Gadot lui répondent

Une défense pour le moins bancale qui n'a pas manqué de faire réagir les principaux intéressés. Contactée par le New York magazine, l'interprète de Wonder Woman a expliqué qu'elle avait "parfaitement compris" les propos de Joss Whedon et confirme donc encore une fois sa version. Quant à Ray Fisher ? L'acteur a posté un tweet pour réagir à ces déclarations. "On dirait bien que Joss Whedon a pu réaliser une fin de partie après tout..." a-t-il écrit, préférant ne pas faire plus de commentaires.