Gal Gadot (Wonder Woman) menacée par Joss Whedon sur le tournage de Justice League ? Elle réagit

Gal Gadot aurait été "menacée" sur sa carrière et forcée à "enregistrer des répliques qu'elle n'aimait pas"

Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Kal-El / Superman), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash) ou encore Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg) s'étaient retrouvés dans Justice League - Snyder Cut, la nouvelle version de Justice League qui était sortie en 2017. Et alors que Gal Gadot qui incarne Wonder Woman est aussi à retrouver dans Wonder Woman 2 / Wonder Woman 1984 (dispo en achat digital depuis le 31 mars 2021 et en VOD, DVD et Blu-Ray à partir du 7 avril 2021), une nouvelle révélation vient éclabousser Justice League.

Un nouveau rapport de The Hollywood Reporter raconte que Gal Gadot aurait été victime des mauvais agissements de Joss Whedon. C'est le réalisateur qui avait repris le tournage de Justice League pour retourner des scènes et réécrire le film, après le départ de Zack Snyder. "Le plus gros conflit" se serait produit quand Joss Whedon aurait forcé Gal Gadot à "enregistrer des répliques qu'elle n'aimait pas" sur le tournage de Justice League. "Joss se vantait d'en avoir fini avec Gal. Il lui a dit qu'il était le scénariste et qu'elle allait se taire et dire les lignes et qu'il pouvait la faire passer pour incroyablement stupide dans ce film" est-il écrit. Mais il aurait aussi "menacé de nuire à la carrière de Gal Gadot" si elle ne lui obéissait pas.

Sur le tournage de Justice League, Gal Gadot avait "de multiples préoccupations avec la version révisée du film, y compris des questions sur son personnage plus agressif que son personnage dans Wonder Woman. Elle voulait que son personnage soit fluide d'un film à l'autre". Mais Joss Whedon ne l'aurait pas écoutée, l'aurait obligée à dire ses lignes de textes telles qu'il les avaient écrites dans le scénario retravaillé et l'aurait menacée de détruire sa carrière si elle ne faisait pas ce qu'il disait. Il aurait aussi "dénigré la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins".