Jordana Brewster : la star de Fast and Furious divorce après 13 ans de mariage

A l'origine prévu pour le 20 mai 2020, la sortie de Fast and Furious 9 a été décalée à avril 2021 suite à la pandémie de Coronavirus. Au casting, on retrouvera évidemment Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel et Jordana Brewster. Dans la saga, l'actrice vue aussi dans le reboot de Dallas incarne Mia Toretto, la soeur de Dom et compagne de Brian (joué par le regretté Paul Walker).

Jordana Brewster et Andrew Form, c'est fini

Heureuse en amour depuis 15 ans, Jordana Brewster est désormais de nouveau célibataire, comme le dévoile People. L'actrice de 40 ans a déposé une demande de divorce le 1er juillet selon le site du magazine qui explique que la star de Fast and Furious et son compagnon Andrew Form se sont séparés un peu plus tôt dans l'année. Une rupture amicale selon une source. "Ils se respectent beaucoup. Ils veulent élever leurs deux enfants en tant qu'équipe" assure cette personne.

C'est sur le tournage du film Massacre à la tronçonneuse : Le Commencement que les deux stars se sont rencontrées. Jordana Brewster y jouait le rôle de Chrissie et Andrew Form était l'un des producteurs (il a depuis travaillé sur les séries The Purge, Jack Ryan ou The Last Ship ainsi que sur le film Sans un bruit). Avant leur mariage, l'actrice avait confié qu'ils étaient d'abord sortis ensemble dans le plus grand secret. Inséparables depuis le tournage en 2005, le couple s'était marié en mai 2007. Ils ont deux fils : Julian (6 ans et demi) et Rowan (4 ans).