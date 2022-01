Jordan (10 couples parfaits 5) divorcé : son absence de la télé-réalité liée à son ancien mariage

Depuis ce lundi 3 janvier 2022, TFX diffuse la saison 5 de 10 couples parfaits. Un événement qui était très attendu des téléspectateurs puisque cette nouvelle édition marque notamment le grand retour à l'écran d'un candidat emblématique de la télé-réalité : Jordan Faelens.

Jordan divorcé après 2 ans de mariage

En effet près de 4 ans après sa dernière émission, celui qui a longtemps fait le bonheur des franchises Les Ch'tis, Les Marseillais et Les Anges a décidé de retrouver le milieu qui lui avait permis de se faire connaître du grand public en 2011.

Pourquoi maintenant ? Et pourquoi dans un tel programme ? La réponse est simple : celui qui s'était marié en 2019 est aujourd'hui divorcé et prêt à retrouver l'amour. "Je suis célibataire, sinon je ne me serais pas permis de le faire. Cela fait déjà un moment que je suis divorcé" a-t-il ainsi confié auprès de Télé-Loisirs.

Son absence de la télé-réalité liée à son ancien couple

Puis, conscient que son retour aujourd'hui peut surprendre après un tel silence, Jordan a tenu à préciser que sa longue absence n'a jamais été liée à un quelconque boycott du milieu de sa part. Au contraire, là où de nombreux couples participent régulièrement à des émissions de télé-réalité, quitte à s'en mordre les doigts ensuite, c'est simplement par respect pour sa précédente relation qu'il avait tenu à s'en éloigner.

"Mon absence à la télé était liée à mes fiançailles, car je n'allais pas me présenter dans une émission de télé en étant en couple à l'extérieur, a notamment révélé le candidat, très au fait des coulisses de tels programmes. On sait très bien comment cela se passe en tournage, entre les histoires d'amour et les clashs. Ce n'était pas compatible. D'autant que mon ex-fiancée n'était pas du tout familière avec ce milieu."

De nouvelles émissions à venir ?

Aussi, maintenant que son histoire avec son ex est terminée, Jordan Faelens assure ne plus se fermer la moindre porte pour le futur. Après avoir rappelé, "2021 a été pourrie pour moi, tant au niveau professionnel que personnel", le participant de 10 Couples Parfaits a déclaré, "Cela m'a fait vraiment du bien de faire un petit come-back à la télé."

Peut-on alors espérer le retrouver ailleurs ? C'est effectivement possible. Attention, il n'y a encore rien de concret à ce jour, mais il a déjà fait un petit appel du pied à quelques producteurs. "J'ai beaucoup de fans qui aimeraient me voir dans un format comme celui des Apprentis aventuriers ou La Bataille des couples. À voir..., a-t-il ainsi dévoilé. On ne sait pas ce qui va se passer dans mon quotidien."