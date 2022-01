10 couples parfaits 5 : Ahmed en couple avec une ex sur le tournage ?

10 couples parfaits 5 : Ahmed se serait mis en couple pendant l'aventure

Les deux premiers épisodes de 10 couples parfaits 5 sont diffusés ce lundi 3 janvier 2021, à partir de 18h sur TFX. Et ils sont aussi déjà dispos sur Salto. Cette année, l'émission animée par Elsa Fayer rassemble un casting avec des inconnus mais aussi des candidats de télé-réalité que vous connaissez : Sarah Lopez, Anthony Mateo, Lila Taleb (Objectif Reste du Monde), Ahmed Thaï (ex de Sarah Fraisou), Manon Van (Les Marseillais South America), Jordan Faelens (des Ch'tis), Nicolo Ferrari, Virginie Conte, Tom Brusse, Charlotte Bobb, Lola Miami (vue dans La Villa des Coeurs Brisés 6), Yohan Menzoyan (BFF de Victoria Méhault), Nordin (ami de Jazz et Laurent Correia), Anissa (ex prétendante de Dylan Thiry dans La Villa des Coeurs Brisés 6)... Et il y a des nouveautés, comme la Love Connexion et la Love Box.

Dès les deux premiers épisodes, Ahmed va faire parler de lui. Et le compte Instagram de Vaarruecos a révélé que l'ancien mari de Sarah Fraisou se serait recasé pendant le tournage avec une des candidates qui est un ex-flirt. Il s'agit d'Anissa. "Anissa va avoir un rapprochement vite fait avec Jordan et ensuite elle va se mettre en couple dans l'aventure avec Ahmed mais ça va péter de partout et ils vont se quitter" a révélé le blogueur.

Ahmed et Anissa se seraient donc mis en couple pendant 10 couples parfaits 5 mais se seraient donc séparés depuis.