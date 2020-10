Joker : bientôt un spin-off sur Mr. Freeze ? Un producteur se confie

Le succès de Joker va-t-il donner quelques idées à Warner Bros ? Ce n'est pas impossible. Tandis que le studio et Joaquin Phoenix réfléchiraient ensemble à la possibilité d'une trilogie centrée sur le plus célèbre ennemi de Batman, l'un des producteurs du film de 2019 a confessé voir encore plus loin.

Mr Freeze héros d'un film ?

Invité de la convention en ligne Wizard World, Michael E. Uslan a en effet révélé être attiré par l'histoire d'un autre vilain issu de l'univers du Chevalier Noir. "Ce que Todd Phillips [le réalisateur de Joker] a fait à travers son génie peut s'appliquer à, je pense, n'importe quel autre méchant" a-t-il rappelé dans un premier temps, avant de citer Mr Freeze comme son favori.

"Si un vilain devait être décortiqué [comme dans Joker], il y a énormément d'excellentes possibilités, mais l'un de mes épisodes préférés de la série d'animation Batman (1992), que j'adore, est celui qui s'intéresse à Freeze et la perte de sa femme". Le producteur l'a précisé, cette histoire possède absolument tout ce qu'il faut pour toucher / surprendre le public, "L'empathie, l'émotion qui en ressort, c'est vraiment quelque chose que je peux voir en film".

Un projet qui a logiquement de quoi nous exciter, Freeze n'étant que très rarement adapté au cinéma, mais qui est encore loin d'être lancé. Michael E. Uslan l'a rappelé, "Là j'ai ma casquette de fan, pas celle de producteur". De fait, "Mon avis n'a rien à voir avec de possibles plans futurs". On espère quand même qu'une discussion à ce sujet sera lancée dans les bureaux de Warner...