Jojo's Bizarre Adventure : une mini-série en live-action en préparation pour Noël

Lancé pour la première fois au Japon en 1986, le succès de Jojo's Bizarre Adventure ne se dément toujours pas. Près de 34 ans après ses débuts, l'oeuvre d'Hirohiko Araki fascine toujours autant le public, que ce soit à travers le format papier (le manga est désormais publié chez Ultra Jump) ou le format animation (Tokyo MX diffuse l'anime depuis 2012).

Un spin-off en live-action

Aussi, face à cet amour inconditionnel du public envers cet univers, la NHK (chaîne publique japonaise) a décidé d'offrir aux fans un joli cadeau de Noël cette année. Elle vient de l'annoncer, c'est une mini-série live-action composée de 3 épisodes qui sera diffusé les 28, 29 et 30 décembre prochain.

Au programme ici ? Il s'agira d'une adaptation de Kishibe Rohan wa Ugokanai, un spin-off de Jojo's Bizarre Adventure débuté par Hirohiko Araki en 1997, dont l'intrigue est notamment liée à la partie Diamond is Unbreakable. D'après les informations de Animeland, le premier épisode adaptera l'histoire Fugô Mura "dans laquelle Rohan se retrouvera au milieu d'un incident au coeur du manoir d'un millionnaire", le deuxième s'inspirera du chapitre Kushagara et verra "Rohan recevoir une requête étrange de la part de Jugo Shishi", tandis que le troisième épisode sera totalement inédit et suivra une enquête de Rohan concernant "la perte de mémoire de son éditeur via de l'hypnose".

Un casting prometteur

Côté casting, cette mini-série sera particulièrement bien épaulée. Tandis que Kazutaka Watanabe (Passage of life, Only Yesterday) sera chargé de la réalisation et que Yasuko Kobayashi (scénariste sur l'anime JoJo's Bizarre Adventure) s'occupera des scénarios, c'est l'acteur Issei Takahashi (Meatball Machine) qui se glissera dans la peau de Rohan (voir ci-dessus)

Toujours d'après Animeland, on sait déjà qu'il sera entouré de quelques beaux noms comme Marie Iitoyo (Go Away, Ultramarine) dans le rôle de Kyoka Izumi, l'éditeur de Rohan, de Fûga Shibazaki (The Promised Neverland) en tant qu'Ikkyû, un major d'homme dans le manoir du millionnaire ou encore de Mirai Moriyama (saga 20th Century Boys) qui incarnera Jûgo Shishi, un collègue de Rohan.