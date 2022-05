Johnny Depp vs Amber Heard : les stars d'Hollywood ont choisi leur camp... Bientôt le grand retour dans un gros film ?

Depuis le 11 avril 2022, Johnny Depp est en procès contre son ex-femme Amber Heard. Il l'a attaquée en diffamation suite à un article paru dans le Washington Post en 2018, dans lequel l'actrice l'accusait, sans le nommer, de violences conjugales et d'agressions sexuelles.

Ces graves accusations ont eu de lourdes conséquences pour l'acteur qui s'est fait virer de Disney et donc de son rôle du Capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Il a aussi été écarté de la série de film Les Animaux fantastiques.

Johnny Depp reçoit le soutien de grandes stars

Ce jeudi 19 mai, l'ex de Vanessa Paradis a reçu un soutien non négligeable, celui d'Eva Green. L'actrice, qui a partagé l'affiche avec Johnny Depp pour le film Dark Shadows, lui a dédié un joli message sur son compte Instagram. "Je n'ai aucun doute que Johnny sortira grandi, que sa gentillesse sera révélée au monde, et que la vie sera plus belle que jamais pour lui et sa famille" a-t-elle écrit en légende d'une photo des deux acteurs lors d'une avant-première.