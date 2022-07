Joël (Mariés au premier regard Belgique) tacle Laurie après leur divorce : "3500 personnes auraient peut-être voulu être à sa place"

On imagine que Joël aurait pu se passer qu'M6 rediffuse son mariage express avec Laurie. En effet, le candidat de Mariés au premier regard Belgique, dont les images de la cérémonie ont été dévoilées en mars 2022 sur RTL-TVI et ce lundi 11 juillet M6, a eu un vrai coup de coeur pour sa future femme. Mais, si Laurie a dit "oui" devant le Maire, elle a finalement changé d'avis dès le lendemain matin ! Comme Julien qui a taclé le montage de l'émission, le jeune homme est revenu sur l'échec de son union et a clashé Laurie dans une interview accordée à Ciné Télé Revue le 11 mars 2022.

"Il y a 3500 personnes qui auraient peut-être voulu être à sa place"

"Le jour J, je n'ai pas eu la puce à l'oreille sur son état. J'ai remarqué que Laurie commençait à changer d'humeur le soir à l'hôtel. Je l'ai rassurée au maximum, en lui disant qu'on dormirait chacun d'un côté, qu'elle pouvait prendre la place côté porte (...) Hormis se dire quelques banalités sur la météo, on ne s'est quasiment pas parlé. Je me suis endormi et, au réveil, Laurie avait quitté la chambre pour attendre à la réception" commence-t-il par expliquer.

S'il avait envisagé que son mariage pourrait ne pas fonctionner, Joël ne pouvait imaginer que ça se passe de cette façon. "On envisage toujours le pire, notamment le fait que la mariée dise non à la commune" déclare-t-il, avant de conclure : "Si j'avais un reproche à faire à Laurie, ce serait de s'être inscrite à cette émission en ne réfléchissant pas à ce que cela impliquait. Il y a 3500 personnes qui se sont présentées au casting et qui auraient peut-être voulu être à sa place !"

Laurie réagit elle aussi

De son côté, Laurie a elle aussi donné sa version. "Le stress prend le dessus. Avant cela, je ne m'étais pas posée les bonnes questions. J'aurais dû analyser davantage les choses, savoir si j'étais réellement prête pour cette expérience. Dans ma tête, le déclic du mariage n'a pas eu lieu" reconnait-elle, avant d'admettre que Joël n'y est pour rien dans l'échec de ce mariage : "Il a du charisme, du répondant mais, de prime abord, il n'est pas le style de garçon sur lequel je me serais retournée. Le problème, ce n'est pas lui : c'est moi !". "J'ai foncé tête baissée dans cette aventure. Mais est-ce que la pudeur est quelque chose de mauvais ?" conclut-elle.

Que Joël et Laurie se rassurent, ils ne sont pas les seuls pour qui l'expérience n'a pas été un succès...