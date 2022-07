Julien (Mariés au premier regard Belgique) : "Ils ont fait exprès de me pousser à bout", ses critiques sur le montage

Après Mariés au premier regard 2022 (alias la saison 6 de l'émission en France), M6 a enchaîné avec la version belge. On sait déjà qui est encore en couple (ou pas) dans ce MAPR Belgique puisque l'émission a déjà été diffusée chez nos voisins. Entre Elodie et Julien, le courant passe bien mais tout ne sera pas sans nuage.

Julien critique le montage de MAPR Belgique

Après leur mariage, Julien et Elodie continuent leur lune de miel en Croatie dans l'épisode 3 de Mariés au premier regard Belgique, mais alors qu'ils font une sortie en kayak, on peut voir que Julien est très négatif et s'énerve à cause du niveau de l'eau. Une chose qui inquiète un peu Elodie. Mais, selon le marié, toute cette séquence aurait été exagérée par le montage. Lors de la diffusion en Belgique, le candidat n'avait pas hésité à tacler cette séquence sur Instagram. "95 % du voyage de noces était souriant et magnifique. Il est dommage de résumer une semaine en 25 min pour mettre les 5 % de négatifs" avait-il écrit.

Répondant à une internaute qui soulignait aussi qu'il avait l'air crevé à l'écran, Julien avait accusé la production de l'émission de tout avoir fait pour qu'il soit au bout du rouleau, l'empêchant de profiter pleinement de sa lune de miel. "Je ne me retrouve pas dans un état ainsi juste pour une ou deux mauvaises nuits de sommeil. La dernière semaine avant le mariage je ne dormais pas à cause du stress et j'ai fait l'erreur de parler aux journalistes de ce que l'accumulation du manque de sommeil pouvait faire sur mon humeur... Résultat, ils ont fait exprès de me pousser à bout, avec des réveils tôt, des interviews jusqu'à 2h du matin, gros restaurants midi et soir et aucun moment de répit pour profiter à deux..." avait-il écrit.