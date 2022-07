Mariés au premier regard Belgique : divorce express, gros mensonge... 13 tweets qui nous ont fait rire devant les épisodes 3, 4 et 5

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Mariés au premier regard Belgique était de retour ce lundi 11 juillet 2022 sur M6 pas avec un épisode mais avec trois d'un coup. Eh oui, on a pu découvrir les épisodes 3, 4 et 5 de la saison 5 de MAPR version belge et il y avait encore du niveau. Voyage de noces compliqué pour Julien et Elodie, mariage express de Laurie et Joël... Voici 13 tweets qui nous ont fait rire.

"je m'imaginais pas mon mariage comme a, on a t entours toute la journe et l on se retrouve deux"

Mais elle imaginait quoi Laurie ?#MAPR #MAPRBel #MariesAuPremierRegard — Oumpf Seven Nine (@oumpf79) July 11, 2022

Julien énerve Elodie et Julien forment pour l'instant l'un des couples les plus mignons de l'aventure. Mais le candidat commence déjà à énerver les internautes à cause d'une sortie kayak qui a mal tourné lors de leur voyage de noces. Pour info, le candidat a expliqué cette séquence et critiqué le montage de l'émission. N'empêche qu'il a saoulé les gens...

Il met TOUT sur le compte de la fatigue Julien!



Demain il va la tromper il va dire que c'est parce qu'il tait fatigu. Va dormir frre ou fais un partenariat avec Dunlopillo!#MAPRBEL #MariesAuPremierRegard #MAPR #MariesAu1erRegard pic.twitter.com/Hq740cWMFe — RokhayACTU (@RokhayActu) July 11, 2022

Laurent et Séverine font douter les internautes Le couple Laurent / Séverine peut-il durer ? Les internautes doutent déjà. Enfin, surtout du côté de Laurent. Certains trouvent que le candidat a été déçu en découvrant sa femme et accusent même cette dernière d'avoir menti sur son âge.

Bonus no context Voici d'autres tweets qui nous ont fait rire cette semaine :

C'est moi ou la mairie belge resemble un couloir ou une salle d'attente ? #MariesAuPremierRegard #MAPR #MariesAu1erRegard pic.twitter.com/BYcljCUS3q — Fred De La Zouille 2 (@Torped00_2) July 11, 2022

Les experts en Belgique ont l'air aussi dous que ceux en France.

Elle : pas de mec avec tatouage

Les experts : j'ai une ide et si ont lui trouvait un mec tatou a pourrait bien matcher. #MAPRBel #mapr #MariesAuPremierRegard #MariesAu1erRegard #MariesAuPremierRegardBelgique pic.twitter.com/2dHywVaCHp — jiga (@jiga972) July 11, 2022

Ils vont quand mme en Rpublique dominicaine hein! On a critiqu leur budget mais a va quand mme #MAPRBEL #MariesAuPremierRegard #MAPR #MariesAu1erRegard pic.twitter.com/qFjVXi16J8 — RokhayACTU (@RokhayActu) July 11, 2022