Job de rêve : être payé pour binge-watcher TOUS les Harry Potter

Le confinement commence à devenir long. Il faut malheureusement encore s'armer de patience puisqu'en France, il est prolongé jusqu'au 11 mai. Heureusement qu'il y a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, les consoles de jeux vidéo ou encore les jeux de société, qui reviennent pas mal à la mode en ce moment, comme le puzzle. Il faut bien s'occuper comme on peut 😉 Aux États-Unis, la plateforme de communication en ligne pour l'éducation, EDsmart, a trouvé un job de rêve parfait pour les fans de Harry Potter et des Animaux Fantastiques, mais il ne faut pas être que ça...

1 000 dollars pour binge-watcher tous les Harry Potter

Afin de ne décevoir personne par la suite, autant y aller franco : seules les personnes habitants aux USA peuvent tenter leur chance. Voilà, la mauvaise nouvelle est passée. Maintenant, le taff consiste à être payé 1 000 dollars pour binge-watcher tous les films Harry Potter et ceux de la saga Les Animaux Fantastiques en une journée, soit en 25 heures et six minutes. Pour espérer être sélectionné, les participants doivent avoir au moins 18 ans et être pas mal actifs sur les réseaux sociaux : il leur faut d'ailleurs préciser leur nombre de followers et pourquoi ils sont le plus qualifiés pour ce job sur la fiche d'inscription, à découvrir ICI.

En plus des 1 000 dollars, les heureux élus remportera les Harry Potter en Blu-Ray (pour le premier), du Harry Potter Butterbeer Caramel Corn, des bonbons à la gelée Berty Botts Every Flavour, des grenouilles au chocolat, un snuggie Gryffondor, un gobelet de Poudlard Alumni et une carte-cadeau Grubhub de 100 $.