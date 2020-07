Jesta clashe la télé-réalité et les candidats qui "orchestrent leurs propres histoires"

La télé-réalité s'essouffle selon Jesta

La télé-réalité a-t-elle encore un avenir sur nos écrans ? Jesta - que l'on peut suivre dans l'émission Mamans & Célèbres, ne le pense pas. En tout cas, pas sous cette forme. L'ex-candidate de Koh Lanta l'a rappelé à Sam Zirah, "Ça s'essouffle. Maintenant les gens veulent voir une nouvelle phase de la télé-réalité. (...) Les gens s'identifient beaucoup plus aux couples mariés, fidèles, qui vont refléter un peu plus [la réalité]."

Car oui, c'est bien ce manque de réalité qui frustre de plus en plus la jeune maman, "Des fois tu fais de la télé-réalité, mais c'est pas "la réalité", c'est de la télé-surjouée", mais également les téléspectateurs, "Les gens cherchent autre chose. (...) il y a beaucoup de gens qui ont dénoncé le côté faux."

Les candidats orchestrent tout

De quoi comprendre que toutes les émissions régulièrement diffusées sur NRJ12 ou W9 n'ont aucun réel intérêt ? Si Jesta a bien évidemment refusé de juger les candidats, elle n'a pu s'empêcher de préciser, "Il y en a plein qui ne se cachent même pas de eux-mêmes orchestrer leurs propres histoires." Selon elle, ce n'est plus la production qui conduit les émissions, mais bien les participants qui la dirigent, "Maintenant les candidats, savent ou croient savoir ce qu'il faut faire, ils n'ont plus besoin de personne. Ils font leur show."

Et à la question, "pourquoi mentir autant devant la caméra aujourd'hui au lieu d'être simplement soi-même ?", Jesta a une réponse toute trouvée, "Le but c'est de parler de soi. [l'argent ?] Bien sûr, on va pas se mentir. Le but c'est que plus on va parler de toi, que ce soit en bien ou en mal, plus tu as de visibilité et plus tu as de placements de produits, et forcément plus tu as d'argent. Ceux qui font des tromperies, des réconciliations... c'est pas que pour le kiff de se faire tromper, c'est parce qu'ils ont une arrière-pensée."

Une vision qu'elle n'apprécie pas du tout, "ça tue complètement la télé-réalité" et qu'elle espère donc voir évoluer dans le futur. Reste à savoir si les chaînes l'écouteront...