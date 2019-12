Jennifer Aniston, Selena Gomez, Kylie Jenner... les photos les plus likées sur Instagram en 2019

Kylie Jenner omniprésente

Selena Gomez que l'on retrouve en 4ème position également grâce à un photoshoot en Italie (14 525 000 like), suivie ensuite 5 fois (!) par Kylie Jenner, que ce soit en étant fesses nues avec Travis Scott (14 016 000 like), déguisée en Captain Marvel (13 667 000 like), en souhaitant l'anniversaire de Travis Scott (13 307 000 like) ou en mettant en avant sa fille Stormi à la neige (13 451 000 like) et déguisée... en elle-même (12 883 000 like). A noter cependant que la 9ème place est attribuée au selfie de Tom Holland et Robert Downey jr pris pour célébrer le carton de Avengers Endgame au cinéma (13 278 000 like).

On ne sait pas si ces infos vont réellement vous servir dans la vie, mais elles pourraient tout de même vous sauver lors d'un futur repas de famille interminable !