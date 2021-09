Jennifer Aniston en couple avec David Schwimmer ? La star de Friends s'exprime enfin sur la rumeur

Jennifer Aniston et David Schwimmer avaient avoué avoir eu un coup de coeur réciproque sur le tournage de Friends

Si beaucoup de fans de Friends ont cru à la rumeur de couple, c'est parce que Jennifer Aniston et David Schwimmer ont révélé une bombe lors de la réunion du casting. Aux retrouvailles de Friends lors de la réunion diffusée sur HBO Max aux USA et sur Salto puis sur TF1 en France, Jennifer Aniston et David Schwimmer avaient dévoilé qu'ils craquaient l'un pour l'autre sur le tournage. "La première saison, j'avais un énorme coup de coeur pour Jen" avait avoué l'acteur, "c'était réciproque" avait alors confié l'actrice. "On était chacun en couple, donc on n'a jamais franchi cette ligne, on a respecté ça" avait-il aussi déclaré. Et elle avait ajouté : "On a fait passer l'amour qu'on avait l'un pour l'autre dans Ross et Rachel".

Dans l'émission présentée par Howard Stern sur Sirius XM, Jennifer Aniston avait aussi assuré ne jamais avoir passé la nuit avec David Schwimmer : "Il était adorable, David était génial. Mais non, nous n'avons jamais couché ensemble, sur ma vie. Et Courteney et Lisa le sauraient si c'était le cas car elles en auraient entendu parler. Elles peuvent se porter garantes", "non, je le dirais fièrement si j'avais couché avec Schwimmer. Mais non".