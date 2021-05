Jenifer et Nolwenn Leroy absentes du prime des 20 ans de Star Academy, Jean-Pascal s'énerve

20 ans déjà ! Le 20 octobre prochain, la Star Academy fêtera les 20 ans de son premier épisode. TF1 prend un peu d'avance et a préparé un prime, diffusé ce samedi 22 mai, pour revenir sur le succès du télé-crochet qui a révélé de nombreux talents. Si Nikos Aliagas, Alexia Laroche-Joubert, Kamel Ouali mais aussi les anciens candidats Jean-Pascal Lacoste, Magalie Vaé, Karima Charni, Aurélie Konaté, Mario Barravecchia ou encore Emma Daumas ont accepté de participer à l'émission, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parmi les absences notables ? Celles de Jenifer et de Nolwenn Leroy, gagnantes des deux premières saisons.

"Elles n'ont pas d'excuse"

Des absences qui ne plaisent pas vraiment à Jean-Pascal Lacoste, candidat de la saison 1 de la Star Academy, depuis devenu chronique dans TPMP. Interrogé par Télé Loisirs, il n'a pas hésité à tacler les deux chanteuses. "Franchement, Jenifer, Nolwenn, et tous les absents d'ailleurs, elles n'ont pas d'excuse ! Je veux bien que cela ne coïncide pas avec les plannings de certains, mais là, ça fait beaucoup et surtout, c'est quand même une sacrée coïncidence que cela tombe sur elles. En fait, je suis triste, parce que c'était une belle façon de se retrouver, et qu'elles sont passées à côté" a-t-il lâché, confiant être "super déçus" par tous ceux qui ont décidé de ne pas répondre positivement à l'invitation de TF1. "Faire la Star Academy nous a changé notre vie, à tous, et il ne faut pas en avoir honte, bien au contraire. On a de quoi en être fiers !" ajoute l'ex-candidat.

Jenifer et Nolwenn Leroy n'ont pas réagi aux propos de Jean-Pascal Lacoste mais ont toutes les deux évoqué ce prime événement sur leurs réseaux sociaux ce samedi. La chanteuse du titre Au Soleil a posté en story sur Insta un extrait du documentaire tandis que Nolwenn a posté un long message revenant sur son expérience au sein de la Star Academy sur son compte Instagram :