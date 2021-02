Je te veux moi non plus : première bande-annonce du film d'Inès Reg avec son mari, Kevin

Une comédie romantique... en couple

Réalisé par Rodolphe Lauga (Rock 'n Roll, Nous finirons ensemble), ce film a été écrit par l'humoriste et Kevin Debonne - son compagnon, et verra le couple incarner les deux personnages principaux. A cette occasion, le duo sera notamment accompagné de Antony Sonigo (Les beaux gosses), Constance Labbé (Balthazar) ou encore Pauline Clément (Broute).

Du côté de l'histoire, il s'agira d'une comédie romantique ultra classique. Comme on peut le découvrir à travers une première bande-annonce, ce long-métrage a tout pour nous faire rire avec quelques répliques bien senties, "Je l'aime comme si j'avais une carte illimitée à Gifi" et scènes improbables (poke la partie de ping-pong), mais ne devrait en revanche pas révolutionner le genre.

Le synopsis de Je te veux moi non plus : "Nina et Dylan, meilleurs amis depuis l'enfance, n'ont aucun secret l'un pour l'autre. Désormais, Nina vit à Paris tandis que Dylan habite à Biarritz. Dylan a toujours pensé qu'ils finiraient ensemble mais n'a jamais sérieusement tenté sa chance auprès de Nina puisqu'elle se moque de lui à chaque fois qu'il évoque un avenir ensemble. Quand Nina quitte son petit ami et décide de partir à Biarritz pour des vacances improvisées avec ses deux meilleures amies, elle a finalement un déclic. Alors que Dylan vient de débuter une relation avec sa dernière rencontre, Nina réalise que c'est bel et bien lui l'homme de sa vie! Pleine de rebondissements, leur histoire d'amour va être beaucoup plus compliquée que prévu".