Jazz hospitalisée : "ça me fait un coup de couteau" et "quand je respire, ça me coupe le souffle"

Après son fils London, Jazz a été hospitalisée : "ça me fait trop mal"

Nouvelle mésaventure pour Jazz et Laurent Correia. Les parents de Chelsea, Cayden et London Sky ont encore dû aller à l'hôpital. Alors que la maman a accouché de leur troisième enfant, un bébé qui avait des problèmes de santé, désormais il va mieux. Mais c'est l'influenceuse qui a dû aller aux urgences et être hospitalisée à son tour pour une douleur.

Dans sa story Instagram, dans la soirée du vendredi 17 décembre 2021, Jazz a expliqué : "J'ai mal de l'arrière de l'omoplate jusqu'au devant de la poitrine. Comme si ça me tirait, et devant ça me fait un coup de couteau. Mais le pire c'est quand je m'allonge, ça me fait trop mal, quand je respire, ça me coupe le souffle, tellement de douleur". Face à la douleur trop forte, celle que vous pouvez voir dans la JLC Family (la saison 5 arrive le 3 janvier prochain sur TFX) a décidé de se rendre à l'hôpital.

"C'est une contraction musculaire du poumon"

Jazz est donc allée aux urgences, puis s'est filmée depuis sa chambre d'hôpital pour donner des nouvelles à sa communauté. "Ils m'ont pris mon sang, ils m'ont mis des médicaments dans le bras, ils m'ont fait un scanner des poumons pour trouver ce qu'il y a" a détaillé la candidate de télé-réalité. Les médecins pensent que ces douleurs peuvent être liées à des causes musculaires ou neurologiques, et "dans le pire des cas c'est une embolie pulmonaire".

Mais ce samedi 18 décembre 2021, celle qui aurait refusé d'être au casting de DALS s'est montrée de nouveau chez elle dans sa story Insta. Jazz a quitté l'hôpital et a pu rentrer à la maison avec un diagnostic : "C'est une contraction musculaire du poumon. On m'a fait une piqure pour soulager, plus des médicaments à prendre et voilà, j'espère que ça va le faire".