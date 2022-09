Jazz et Laurent Correia bientôt parents d'un 4ème enfant... mais adopté ? La maman s'exprime

Jazz et Laurent Correia veulent agrandir leur famille en adoptant un bébé

Jazz et Laurent Correia sont déjà parents de 3 enfants : Chelsea, Cayden et London. Mais les stars de la JLC Family qui se battent contre la famille Guedj (dirigée par Kevin Guedj et Carla Moreau Guedj) dans La Bataille des Clans sur TFX veulent un 4ème enfant. Sauf que cette fois-ci, l'influenceuse ne voudrait pas tomber enceinte et vivre une nouvelle grossesse, elle voudrait passer par l'adoption.

Déjà en 2020, Jazz et Laurent avaient parlé d'adoption. Ils avaient envie de devenir parents d'un enfant adopté. Et dans une interview pour PRBK, Jazz et Laurent nous avaient révélé avoir envie d'adopter. "Moi j'en veux 4 ou 5" avait confié la candidate de télé-réalité. Et son mari avait ajouté avec humour : "Non ça y est 3, j'en ai déjà 3", "arrête de tomber enceinte s'il te plaît", avant de préciser qu'en revanche ils veulent tous les deux un bébé adopté. "On compte adopter 1 enfant, donc ça fait 4" avait-il déclaré. Et dans une interview à Télé Star, Laurent avait confirmé : "On voudrait adopter mais c'est très, très compliqué. C'est en cours".

Sur les réseaux, la businesswoman a de nouveau parlé de son envie de devenir maman d'un 4ème enfant, un bébé adopté.