James Lafferty absent depuis Les Frères Scott : il explique pourquoi il n'enchaîne pas les rôles

Depuis la fin des Frères Scott en 2012, les acteurs ont réussi à tourner la page mais certains sont plus présents sur les écrans que d'autres. Après avoir fait ses adieux à Nathan, James Lafferty n'a fait que quelques petites apparitions à la télévision. On a pu le voir dans quelques épisodes de The Haunting of Hill House ainsi que dans des séries qui n'ont pas duré comme Crisis et Underground. Mais l'acteur qui s'est fiancé avec Alexandra Park a aussi travaillé sur sa propre série, Everyone is Doing Great, et a réalisé des épisodes de The Royals. Une absence qu'il assume à 100%.

Pourquoi James Lafferty a pris son temps pour retrouver un rôle

Depuis le 9 octobre, vous pouvez retrouver James Lafferty dans la série L'étoffe des héros, disponible sur Disney+. L'acteur y incarne Scott Carpenter, l'un des premiers astronautes de l'histoire de la NASA. Une série qui marque, aux côtés de Patrick J. Adams (Suits) et Colin O'Donoghue (Once Upon a Time), son grand retour. Mais pourquoi une telle attente ? L'ex-partenaire de Bethany Joy Lenz s'est confié dans une interview donnée à TVLine et expliqué qu'il avait besoin de ce temps pour trouver un projet intéressant. "Depuis la fin des Frères Scott, j'ai vraiment aimé aller à droite, à gauche, avoir des rôles secondaires dans des séries ou des films qui m'intéressaient. Les Frères Scott a duré si longtemps et j'ai aimé pouvoir découvrir quelle serait ma place dans le futur" a expliqué l'acteur.

Une attente qui a pu paraître longue mais qui a payé : "Ce projet, c'est ça" a-t-il ajouté au sujet de L'étoffe des héros. "J'ai l'impression que j'ai enfin trouvé un foyer d'une certaine façon et un rôle dans lequel je me sens bien, que j'ai de la chance de jouer. Je ne peux pas parler pour les gens qui regardent mais pour moi, passer des Frères Scott à L'étoffe des héros, personnellement, ça me va bien, ça m'a semblé naturel et je suis incroyablement reconnaissant de ça" déclare l'acteur.