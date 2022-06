Jamel Debbouze affronte des collégiens sur de l'improvisation pour le Trophée d'Impro Culture & Diversité

Toute l'année via des ateliers d'improvisations dirigés par des comédiens et metteurs en scène professionnels, des collégiens ont étudié l'improvisation avec pour thème l'oeuvre de Molière puisque nous fêtions en 2022 les 400 ans de la naissance du célèbre dramaturge français. Au fil des mois, les élèves ont participé à des matchs d'improvisation à plusieurs échelles. Après s'être affrontés dans leurs collèges, leur ville puis lors de finales régionales, la meilleure équipe de chaque région sera de la partie pour la grande finale du Trophée d'Impro Culture & Diversité qui se déroule ce vendredi 24 juin 2022 à Paris.

Un grand match d'improvisation pour les jeunes

Cet événement qui se déroule en cinq temps se déroulera pour la première fois à la Comédie-Française et verra s'affronter Jamel Debbouze, les comédiens professionnels dont Benjamin Lavernhe, Serge Bagdassarian ou Séphora Pondi et les collégiens évidemment ! Un grand événement intergénérationnel qui a pour but de promouvoir l'improvisation et la pratique théâtrale auprès du plus grand nombre.

C'est en 2010 que Jamel Debbouze et Marc Ladreit de Lacharrière, sous la direction artistique de Alain Degois, ont créé le Trophée d'Impro Culture & Diversité. L'humoriste est toujours le parrain de cette initiative.

