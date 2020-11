Iron Man : Robert Downey Jr de retour dans le MCU ? Marvel ferme officiellement la porte

La page Tony Stark au sein du MCU est-elle réellement tournée ? Si le personnage de Robert Downey Jr a trouvé la mort dans Avengers Endgame, et que l'acteur a plusieurs fois affirmé son intention de passer à autre chose, de nombreux fans espèrent encore retrouver ce super-héros à l'avenir. Après tout, malgré son décès à l'écran, Black Widow (Scarlett Johansson) sera bientôt l'héroïne de son propre film solo qui fera office de prequel.

Marvel contre le retour de Iron Man

De quoi donner des idées à Marvel qui pourrait ainsi continuer d'explorer ce concept de retour vers le passé pour mettre en scène des aventures inédites d'Iron Man situées avant Endgame ? A en croire Victoria Alonso (vice-présidente exécutive de Marvel Studios), la réponse est non.

Elle l'a révélé auprès de Clarin, "Tony Stark est mort et c'est l'histoire que l'on tient". Selon elle, le studio est désormais tourné vers l'avenir et n'a aucunement l'ambition de faire revenir un tel héros, "Une résurrection... je ne sais vraiment pas comment ça pourrait se passer. A mon sens, l'histoire de Tony Stark a été racontée".

"Aucun plan pour ça"

Surtout, elle a tenu à le rappeler, il n'est pas vraiment utile de ramener Tony Stark étant donné que celui-ci continue de vivre à travers certains héros qu'il a pu côtoyer. Et bien évidemment, c'est Peter Parker qui est le mieux placé pour porter sa succession, "Il a laissé son héritage que l'on peut par exemple retrouver dans Spider-Man. Peter Parker a en quelque sorte été un fils pour lui et vous voyez du Tony Stark en lui. Vous pouvez constamment voir comment une personne peut en influencer une autre".

Bref, malgré le buzz que cela engendrerait et alors même que le prochain film Spider-Man et sa possible exploration du Multiverse pourrait légitimer un retour de Robert Downey Jr à l'écran, Victoria Alson l'a déclaré, "Non, nous n'avons actuellement aucun plan pour ça !"