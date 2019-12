Intervilles : Nagui annonce le retour de l'émission culte en 2020 !

La vachette is back ! C'est dans la nuit que Nagui a annoncé la bonne nouvelle : ce mercredi 18 décembre 2019 vers 23h, l'animateur et producteur a pris tout le monde par surprise en annonçant le retour d'Intervalles en 2020 ! L'émission culte reviendra donc sur France 2, avec Valérie Bègue, Olivier Minne et Bruno Guillon (que l'on peut actuellement voir dans Les Z'amours) à la présentation. "J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2020 ce sera le retour de.... #Intervilles que j'aurai la chance de produire sur @France2tv avec le bonheur d'avoir aux commandes : #valerieBegue @BrunoGUILLONOff et @olivierminne", a écrit le présentateur de Tout le monde veut prendre sa place sur Twitter.

Intervilles de retour en 2020 !

Créée par Guy Lux en 1962, l'émission était diffusée sur la RTF, puis sur l'ORTF. Après 12 ans d'absence, elle revient le 10 juillet 1985 sur FR3, puis du 4 juillet 1986 au 6 septembre 1999 sur TF1. France 2 récupère le programme à partir du 5 juillet 2004, puis France 3 du 23 juin 2006 au 26 août 2009. Depuis son arrêt en 2009, l'émission a fait son retour le 29 juin 2013 avec une édition spéciale pour les 50 ans du jeu.

Le principe est simple : deux villes d'affrontent dans une série d'épreuves physiques et d'adresse, dont la célèbre épreuve de la vachette. Valérie Bègue, Olivier Minne et Bruno Guillon succéderont à une trentaine d'animateurs dont Guy Lux, Simone Garnier, Léon Zitrone, Jan-Pierre Foucault, Nathalie Simon ou encore Tex.