Intervilles 2020 : l'émission produite par Nagui sera tournée à Disneyland Paris

Faire du neuf avec du vieux n'a jamais été aussi tendance en matière de films (le remake de West Side Story arrive fin 2020), de séries (on ne compte plus les reboots et remakes) et même d'émissions télé ! En décembre dernier, Nagui faisait une grosse annonce : l'animateur et producteur dévoilait qu'il allait faire revivre Intervilles. L'émission diffusée dès 1962 était revenue entre 1985 et 1999 puis entre 2006 et 2009. Elle est passée par RTF, TF1 ou encore France 2 et France 3 au fil des années.

Un tournage à Disneyland Paris en avril

Pour cette édition 2020, les équipes de France Télévisions ne vont pas sillonner les routes de France comme ce fut le cas par le passé. Selon Le Parisien, c'est un cadre connu de nombreux français et touristes qu'aurait choisi Nagui : le tournage devrait se dérouler près de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. Quatre émissions dont une finale devraient être mises en boîte dans les conditions du direct dans "le courant du mois d'avril" précise le site du journal.

Ce n'est pas la première fois qu'Intervilles sera tourné près du célèbre parc puisque la finale de l'édition 1997 s'y était déroulée. En 2004, la saison entière animée à l'époque par Nagui avait été tournée dans un autre parc d'attraction : à Europa Park en Allemagne, non loin de la frontière avec la France. Budget pour ce tournage ? 500 000 euros par émission, comme l'a déclaré Nagui à TVMag.

Des changements à venir

Dans cette interview, l'animateur s'est confié sur cette nouvelle saison d'Intervilles, annonçant sa diffusion à l'été 2020 sur France 2. Il y aura évidemment des changements par rapport aux anciennes éditions avec notamment l'absence des vachettes mais aussi la modernisation des épreuves. "Refaire exactement les mêmes épreuves comme en 1962, je ne suis pas sûr qu'on soit au top de la modernité. On essaie de répondre à des codes plus actuels en termes de technologie et de sens de l'humour aussi (...) On va avoir une quinzaine jeux par émission dont quelques incontournables comme le mur des champions" a-t-il expliqué. S'il est le producteur du jeu, Nagui ne sera pas aux commandes de l'émission : ce sont Olivier Minne, Bruno Guillon et Valérie Bègue qui présenteront le programme.