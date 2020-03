Instagram : #Actfor2020 lance un filtre contre les injustices

Alors qu'Instagram veut interdire les filtres effet "chirurgie esthétique", le réseau social préfère mettre en avant des filtres engagés, comme celui de #Actfor2020, un collectif engagé qui soutient des associations luttant contre les injustices. Celui-ci a en effet lancé un filtre Instagram en réalité augmentée pour aider toutes les associations (petites et grandes) dans leur lutte contre les inégalités salariales, les violences conjugales, les maltraitances animales, la faim dans le monde, les discriminations (handicap, LGBTQ) ou encore le réchauffement climatique.

#Actfor2020 lance un filtre pour aider plusieurs associations

Les abonnés peuvent ainsi faire tourner la roulette pour découvrir pour quelle cause ils vont se battre en 2020. Outre le filtre, le collectif a organisé une collecte de fonds et lancé une cagnotte Leetchi, ouverte jusqu'au 31 mars, dont le but est de collecter 1 million d'euros. Les dons récoltés seront ensuite reversés intégralement aux différentes associations partenaires. Alors, si vous soutenez cette initiative, n'hésitez pas à partager le filtre @Actfor2020 sur votre story Instagram avec la cagnotte en swipe up afin qu'un maximum d'internautes soient au courant. Une idée développée par Les Venants et le studio The Sun Project.