Illan (Objectif Reste du Monde) révèle avoir été SDF : "Je n'ai pas eu une vie facile"

Dans toutes les émissions dans lesquelles Illan Castronovo est passé, il a toujours trouvé chaussure à son pied. Plutôt du genre à collectionner les relations, l'ex d'Adixia et Giuseppa a du mal à se poser et est du genre à dire "Je t'aime" à tout va. Pour tenter de comprendre pourquoi il est comme ça, il a participé à Love Coaching. Dans l'émission disponible sur 6Play et Salto, Aissa Moments accueille des stars du petit écran pour parler de leur vie amoureuse. Le premier épisode est consacré à Ilan.

"Je suis resté dehors"

Au fil de la rencontre entre Aissa Moments et Illan, ce dernier s'est confié sur son passé. Il explique notamment qu'il n'a pas tout dit sur sa vie et révèle n'avoir "pas eu trop le choix" d'être indépendant. Pourquoi ? Car il a quitté la maison familiale très tôt. "Je suis parti très jeune de chez moi. (...) Quand j'avais 18 ans, on s'est embrouillés avec mes parents et je suis parti de chez moi" avoue l'ex-candidat d'Objectif Reste du Monde qui explique n'être ensuite jamais revenu vivre avec ses parents. Après cette dispute, Illan a donc vécu un temps dans la rue et a été SDF. "Quand je suis parti de chez mes parents, je suis resté dehors. Pas très longtemps mais un mois. Je prenais ma douche le matin au boulot, je repartais le soir. Ce sont des choses que je n'ai dit à personne." avoue le candidat de télé-réalité qui ajoute : "Les gens ne me connaissent pas, ne savent pas par quoi je suis passé. Je n'ai pas eu une vie facile."

Illan n'a rencontré son père biologique qu'à 27 ans

Mais ce n'est pas tout. Un autre évènement a aussi beaucoup touché Illan durant sa jeunesse : à 8 ans, il a appris que son père n'était en fait pas son père biologique. Sa maman a même refusé de lui révéler l'identité de ce dernier. "Pendant 26 ans, je ne savais pas qui était mon père biologique" confie le candidat qui sera bientôt dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5. "Je l'ai rencontré il y a un an. C'est une belle personne" avoue aussi Illan. Une chose qui, selon lui, peut expliquer en partie pourquoi il a du mal à faire confiance aux gens.