Illan accusé de viol, gros coup de gueule contre TPMP : "Je ne laisserai personne atteindre ma dignité"

Très remonté, alors même que cette étiquette de prédateur est désormais fortement attachée à sa peau, Illan a révélé : "Je ne me laisse plus faire. Je ne suis pas procédurier de base, mais certaines personnes m'ont obligé à le devenir. Aujourd'hui, je suis fort et positif. Je travaille sur moi-même pour devenir meilleur et je me concentre sur plein de projets qui me motivent, dont le cinéma, la musique et la tv. Alors je ne laisserai personne atteindre ma dignité. Vos insultes ne me touchent plus, seule la justice fera apparaître la vérité j'ai hâte ! Pour le reste j'avance" a finalement conclu celui qui assume pleinement sa réputation de charo.