Ici tout commence : Catherine Marchal dénonce les "comportements déplacés" de certains acteurs

Avant Ici tout commence, certains des acteurs étaient peu connus du grand public. Comme par exemple Lucia Passaniti (Noémie), Rebecca Benhamour (Célia), Nicolas Anselme (Eliott), Catherine Davydzenka (Hortense) ou encore Lucien Belves (Lionel). Le tournage de la série de TF1 est une vraie expérience pour eux puisqu'ils collaborent avec des grands noms tels que Frédéric Diefenthal (Antoine), Elsa Lunghini (Clothilde), Vanessa Demouy (Rose), Benjamin Baroche (Emmanuel) et Catherine Marchal (Claire).

"Certains des jeunes acteurs sont rattrapés par la gloire"

Si tout se passe bien en général, il peut y avoir des conflits de génération. Sans ne citer aucun nom, Catherine Marchal raconte à Gala que la notoriété est peut-être trop montée à la tête de certains des jeunes acteurs : "Certains des jeunes acteurs sont rattrapés par la gloire. Je vois des comportements déplacés. Ils devraient être alertés par le fait que leurs fans les appellent par les prénoms de leurs personnages et non par le leur. Ce n'est pas le comédien qui est populaire mais le personnage."

On vous rassure, l'actrice les apprécie quand même beaucoup : "Pour rester indulgente, j'essaie toujours de me demander comment j'aurais pris une telle popularité à leur âge." Elle trouve d'ailleurs Julie Sassoust (Anaïs) et Khaled Alouach (Théo) "très justes" dans leur façon de jouer : "Ils peuvent exploser", avoue Catherine Marchal.