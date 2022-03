Ici tout commence : "C'est compliqué", les absence de Clément Rémiens et Lucia Passaniti attristent les autres acteurs

Deux départs difficiles à combler sur les plateaux

En l'espace de quelques semaines, Ici tout commence a vu partir deux de ses personnages les plus emblématiques : Maxime (Clément Rémiens) parti gérer un restaurant aux USA et Noémie (Lucia Passaniti) partie aider un chef pâtissier à Singapour. Et si la série de TF1 va prochainement combler ses absences avec de nouveaux personnages à l'écran, ce vide est néanmoins plus difficile à vivre sur les plateaux.

Julie Sassoust, l'interprète de Anaïs, l'a en effet confié auprès d'Allociné, un réel manque se fait aujourd'hui ressentir lors du tournage, "C'est toujours un peu compliqué car on a commencé cette aventure tous ensemble". Elle l'a ensuite ajouté, "On a l'impression qu'on sera toujours tous ensemble, et malheureusement ce n'est pas le cas".

"C'est difficile de se voir partir les uns les autres"

Bien évidemment, la comédienne n'en veut absolument pas à ses anciens collègues, "c'est normal, c'est la vie". Seulement, il lui est encore difficile de tourner la page tant elle était proche d'eux, "Ce sont deux personnes que j'apprécie énormément et qui me manquent forcément au quotidien".

Elle l'a d'ailleurs précisé à ce sujet, "Clément est vraiment un ami dans la vie. On a été assez marqués par son départ. Son absence se ressent beaucoup sur le plateau. (...) Et pour Lucia, c'est la même chose, ça a été compliqué, car on a débuté cette aventure ensemble". "C'est difficile de se voir partir les uns les autres. Pour nous qui restons c'est toujours un peu compliqué", a ensuite soufflé l'actrice.

Julie Sassoust prête à quitter Ici tout commence ?

De quoi comprendre que ces deux départs successifs lui ont donné quelques envies d'ailleurs ? On vous rassure, la réponse est non. Julie Sassoust l'a assuré, elle se sent parfaitement bien sur le spin-off de Demain nous appartient : "Mais on a beaucoup de chance d'être ici, et l'aventure continue."

Surtout, grâce à ces absences, elle possède désormais un rôle plus important dans les coulisses de la fiction quotidienne, "Aujourd'hui, on prend un peu le relais par rapport aux nouveaux qui arrivent. On repense à l'accueil que nous avait fait Clément à l'époque." Et c'est selon elle quelque chose de très important, "On voit une vraie évolution dans la fiction, mais aussi personnellement au sein du château et sur le tournage".

Une confession qui devrait soulager les fans.