IbraTV VS Logan Paul : le frère de Jake Paul accepte de combattre le youtubeur français

Les fans d'IbraTV en folie !

Adepte des sports de combat, IbraTV a organisé, filmé et partagé des combats de MMA depuis 2018, et a participé à l'émission Ninja Warrior où il atteint trois fois la finale en 2018, 2019 et 2020. En 2017, il a eu l'occasion d'affronter le vice champion de France 2007 de Muay-thaï. Ses fans ne s'inquiètent donc pas trop et se réjouissent déjà de la défaite de Logan Paul. Mais attention, il ne faut pas oublier que Logan Paul a longtemps pratiqué la lutte et a affronté KSI lors d'un combat de boxe amateur l'année dernière...