How to Get Away with Murder saison 6 : beaucoup de réponses, mais pas de happy ending pour la série

Les derniers épisodes de How to Get Away with Murder seront-ils satisfaisants ? Si l'on en croit les propos de Peter Nowalk, le showrunner, la fin de la saison 6 devrait combler tout le monde. La raison ? De nombreux mystères seront enfin résolus.

Beaucoup de réponses à venir

"Premièrement, on va découvrir qui a tué Asher et ça va se faire très rapidement" a-t-il ainsi promis à TVGuide. Puis, le papa de la fiction portée par Viola Davis a teasé de nombreuses surprises très étonnantes, "L'un de mes twists favoris est l'un de ceux que vous n'attendez pas. Et il est lié à la raison pour laquelle le FBI et le gouverneur s'attaquent à ce point à Annalise".

Intrigué ? Vous pouvez. Sans trop en dire à ce sujet, il a révélé que cette intrigue apportera un sentiment de satisfaction, "On met en place un twist qui, je trouve, est très intéressant dans sa façon d'expliquer les contours de la série et toutes les connections à l'intérieur. (...) J'espère que cela sera satisfaisant, ça l'était pour moi quand j'ai imaginé tout ça".

Pas de fin heureuse pour la série

Néanmoins, n'espérez pas quitter la série sans quelques frustrations coincées dans votre gorge. "Ça ne va pas être une fin où tout le monde aura le droit à sa happy ending. Tous vont devoir faire des choix qui les libéreront ou les piégeront" a notamment déclaré Peter Nowalk.

Afin de bien nous préparer psychologiquement, le showrunner a étonnamment confié avoir lui-même souffert au moment de l'écriture, "Ce qui était difficile pour moi en tant que créateur, c'était d'aller à l'encontre de mes envies parfois. Certaines personnes auxquelles je ne suis pas attaché vont s'en tirer et d'autres n'auront pas cette chance alors que je l'aurais souhaité..." Les paris sont ouverts, les mouchoirs sont prêts.