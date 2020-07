Hillary (Les Anges 11) : -7 kilos, elle dévoile son corps après son accouchement

Le 1er juillet dernier, Hillary et son chéri Giovanni Bonamy annonçaient la naissance de leur premier enfant, un petit garçon prénommé Milo. "Je suis heureuse de vous présenter notre fils Milo ❤️ né le 01/07/2020 et pèse 3,6kg. Cette photo d'une maman et son fils faisant le peau à peau à la naissance représente l'amour, le bonheur, je n'ai pas de mots pour vous dire ce que mon coeur ressent aujourd'hui. Je suis la femme la plus heureuse du monde avec un fiancé qui a été là chaque seconde dans cette aventure, qui m'a donné tout le courage nécessaire à faire de notre fils une merveille et un accouchement merveilleux.", annonçait l'ex-candidate des Anges 11.

-7 kilos en 6 jours pour Hillary après son accouchement

6 jours plus tard, la jeune maman dévoile son corps post-accouchement, vêtue simplement d'un soutien-gorge et short, et révèle avoir déjà perdu 7 kilos ! "65 kilos, ce n'est pas très joli le corps d'une femme qui vient d'accoucher", écrit-elle sur une photo.

Si elle peut désormais manger ce qu'elle veut, l'ancienne candidate de La bataille des couples semble très déterminée à perdre chaque kilo pris durant sa grossesse : "J'ai décidé de vous faire voir l'évolution de mon corps. Que vous voyez ce que ça donne parce que je suis clairement déterminée à retrouver mon corps d'avant. Ce n'est pas parce qu'on tombe enceinte qu'on ne peut pas retrouver son corps ou être motivée".