High School Musical, la série saison 3 : Olivia Rodrigo de retour ? Le créateur sème le doute

2021 a été l'année d'Olivia Rodrigo. L'actrice et chanteuse qui est au casting de la série High School Musical a cartonné avec son single Drivers License qui serait un message pour son ex Joshua Bassett alias Ricky dans la série de Disney+ et avec son premier album "Sour" sorti en mai 2021. A tel point que ce succès fou inquiète les fans de High School Musical : La Comédie musicale, la série dont la saison 3 n'est pas encore officielle. Se pourrait-il que Nini, son personnage, quitte la série afin de permettre à Olivia Rodrigo de se consacrer à sa carrière dans la musique ?

Olivia Rodrigo va-t-elle quitter la série High School Musical ?

C'est en tout cas ce que craignent certains fans de la série High School Musical. Et ce n'est pas le créateur qui va les rassurer. Dans une interview donnée à Hollywood Life, Tim Federle a confié ne pas être certains du futur d'Olivia Rodrigo dans la série et l'équipe a trouvé une parade pour ça : "Je pense que les choses sont assez ouvertes pour un certain nombre de personnages car nous voulons avoir un maximum de flexibilité pour la suite. J'ai beaucoup de respect pour Olivia en tant qu'artiste et être humain et je respecte ses rêves. J'aime la série avec Olivia et je pense qu'elle est une grande partie de notre succès mais je pense que la saison 3 est en attente concernant les aventures qui pourraient arriver à Nini." a-t-il expliqué, laissant entendre qu'un retour d'Olivia Rodrigo n'est pour le moment pas assuré.

L'actrice assure avoir signé pour d'autres saisons

Pourtant, Olivia Rodrigo a un autre discours. Interrogée par The Guardian, la star a confié qu'elle était liée à la série pour deux saisons supplémentaires, ce qui laisse entendre qu'elle reviendra en cas de saison 3. La chanteuse a cependant confié qu'il n'était pas facile de mener ces deux carrières. "C'est très difficile de diviser son temps et très peu d'artistes arrivent à le faire efficacement. Jouer la comédie, c'est être un bon menteur et présenter une version de soi qui est crédible. Écrire des chansons, c'est l'opposé. C'est dire : 'Voici mes plus grands secrets, je veux que vous me connaissiez personnellement'." a expliqué la star. Ne reste plus qu'à patienter pour découvrir le futur du show.