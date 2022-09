Hartley, coeurs à vif : ce moment passé inaperçu tease la saison 2

Après la série des années 90, Netflix a décidé de faire revivre Hartley, coeurs à vif avec un reboot porté par une toute nouvelle génération. On y retrouve quelques acteurs de la série originale mais cette version 2022, mélange entre Sex Education et Generation, aborde avec intelligence de nombreux sujets. La série a divisé les internautes mais de plus en plus de personnes y prennent goûts (et ils ont bien raison).

>> Netflix : l'une des premières séries originales de la plateforme quitte le catalogue et personne ne l'a jamais vraiment calculée <<

Pour l'instant, Netflix n'a pas statué sur le sort de Hartley, coeurs à vif et on ne sait pas encore si la série aura droit à une saison 2. Mais si c'est le cas, l'une des intrigues de la suite semble teasée via la dernière scène avec Harper (Asher Yasbincek) et Amerie (Ayesha Madon).

Pourquoi ce moment du final est important pour la suite

Dans le dernier épisode de la saison 1, on apprend ce qui est vraiment arrivé à Harper lors du festival : inconsciente, elle a été enlevée par Chook (Tom Wilson) et ses dealers et n'a pu s'en sortir qu'avec l'aide de Ca$h (Will McDonald). A la toute fin de l'épisode, alors que Harper et Amerie sont au resto où travaille Darren (James Majoos), Chook débarque. Folle de rage car il a pu échapper à la police puisqu'il n'a pas été filmé dans la vidéo volée par Ca$h, Harper décide de détruire sa voiture et d'y mettre feu.

Les deux filles arrivent à fuir avant que Chook ne s'en rende compte... sauf qu'elles ont oublié un détail. Comme l'ont fait remarquer des internautes, Harper et Amerie oublient leurs sacs au sol en fuyant. Un léger oubli qui pourrait bien leur coûter cher : on imagine qu'en cas de saison 2, la découverte des sacs pourrait jouer un rôle déterminant pour les deux amies.

Un petit détail, donc, qui pourrait bien indiquer qu'une possible saison 2 pourrait s'annoncer compliquée pour le duo. Pour l'instant, Netflix n'a pas renouvelé la série mais il y a évidemment beaucoup de possibilités comme par exemple les retrouvailles d'Amerie et Malakai (Thomas Weatherall) ou encore le couple Darren/Ca$h. On a surtout vraiment envie d'en voir plus alors on croise les doigts !