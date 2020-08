Harry Potter - Jessie Cave révèle avoir été violée à 14 ans : "Mon viol" a "encore des conséquences"

Celle qui incarnait Lavande Brown de la maison Gryffondor à Poudlard (personnage qui a été joué par trois actrices différentes au fil des films) a ajouté : "On a tiré profit de moi. Il a été envoyé en prison, alors bon, c'est déjà ça".

"Ma découverte du sexe était complètement anormale"

Jessie Cave, qui s'est fait connaître dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé et les deux derniers volets de la saga Harry Potter, a aussi déclaré à sa petite soeur : "Mon viol a signifié que j'ai eu une adolescence complètement différente de la tienne, tout comme mon entrée dans la vingtaine, car en regardant rétrospectivement les choses, j'étais encore en train de guérir et ma découverte du sexe était complètement anormale par rapport à la tienne. Je crois qu'il y a encore des conséquences de cette période dont je ne prends conscience que dix-huit ans plus tard".

"En fait, plus le temps m'éloigne de ce drame, et cela va paraître atroce, plus je me sens un peu chanceuse, pour plusieurs raisons, d'avoir connu un viol qui ne m'a pas détruite" a avoué celle qui a également tourné dans le film Tale of Tales avec Salma Hayek, Vincent Cassel ou encore dans un épisode de la série Black Mirror, "Je crois que c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas souvent quand il est question d'abus sexuels et de traumatismes".

Désormais en couple avec le comédien Alfie Brown depuis 2014, ils ont eu deux enfants : un fils Donnie (né en octobre) et une fille Margot (née en juillet 2016). Et les parents attendent un troisième bébé.