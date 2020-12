Harley Quinn : Margot Robbie en guerre contre Kaley Cuoco à cause du personnage ?

Le monde de DC voit souvent double ou triple au niveau des adaptations. Et pour cause, si on mélange les univers séries et ciné du studio, on a actuellement trois Batman (Ben Affleck, Robert Pattinson et Iain Glen), deux Joker (Jared Leto et Joaquin Phoenix), deux Flash (Grant Gustin et Ezra Miller) ou encore deux Harley Quinn (Margot Robbie et Kaley Cuoco).

Guerre d'ego entre Margot Robbie et Kaley Cuoco ?

En effet, si l'ex-star de The Big Bang Theory est actuellement à l'affiche d'une nouvelle série intitulée The Flight Attendant disponible sur HBO Max, la comédienne est également la voix de cette bad girl déjantée dans l'excellente série d'animation Harley Quinn. Un rôle qu'elle adore incarner, mais qui l'a récemment vue se retrouver au centre d'une étrange rumeur.

D'après la presse people américaine, Margot Robbie - qui a relancé la hype autour de cette héroïne à travers sa performance dans Suicide Squad, aurait été en colère / jalouse vis-à-vis du casting de Kaley Cuoco pour ce rôle animé, et les deux stars seraient désormais en froid. Alors, vrai ou faux ? On a la réponse.

Kaley Cuoco met fin aux rumeurs

Interrogée à ce sujet par David Spade, Kaley Cuoco a tenu à mettre les choses au clair : tout va bien entre les deux actrices, "Quand Harley a commencé à buzzer et puis que Birds of Prey est sorti, il y a eu plein d'histoires qui disaient que Margot Robbie et moi étions en froid. Mais c'est faux, je ne l'ai même jamais rencontrée."

Puis, après avoir assuré, "Je l'adore (...) Elle est tellement géniale", Kaley Cuoco n'a pas hésité à expliquer en quoi ces rumeurs sont fondées sur du vent, "Il y a eu un article qui disait que nous avions refusé de venir ensemble au Comic-Con. Que nous avions refusé d'être sur la même scène ensemble. Mais aucune de nous n'était au Comic-Con..."

De quoi nous rassurer et nous laisser espérer une petite collaboration dans le futur. On ne sait pas sous quelle forme, mais on veut y croire !